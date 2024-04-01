В Москве арестовали ещё одного фигуранта дела о теракте в "Крокусе"
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Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в отношении уроженца Таджикистана, подозреваемого в причастности е теракту в "Крокус Сити Холле", передаёт BaigeNews.kz.
"Суд избрал меру пресечения в отношении уроженца Таджикистана Юсуфзоды Якубджони Давлатхон, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного по пункту "б" части 3 статьи 205 УК РФ (террористический акт). Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 22 мая 2024 года", - сказано в сообщении пресс-службы суда.
Это десятый фигурант дела.
По данным РИА Новости, Юсуфзода общался с судом через переводчика. В ходе опроса он заявил, что является гражданином Таджикистана, женат, имеет трёх детей. До задержания неофициально работал разнорабочим на стройке. Возможно, имел временную регистрацию на территории РФ, но не помнит адреса.
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