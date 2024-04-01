В Москве арестовали ещё одного фигуранта дела о теракте в "Крокусе"

Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в отношении уроженца Таджикистана, подозреваемого в причастности е теракту в "Крокус Сити Холле", передаёт BaigeNews.kz.

"Суд избрал меру пресечения в отношении уроженца Таджикистана Юсуфзоды Якубджони Давлатхон, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного по пункту "б" части 3 статьи 205 УК РФ (террористический акт). Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 22 мая 2024 года", - сказано в сообщении пресс-службы суда.

Это десятый фигурант дела.

По данным РИА Новости, Юсуфзода общался с судом через переводчика. В ходе опроса он заявил, что является гражданином Таджикистана, женат, имеет трёх детей. До задержания неофициально работал разнорабочим на стройке. Возможно, имел временную регистрацию на территории РФ, но не помнит адреса.

По данным Следственного комитета, данный фигурант за несколько дней до теракта через свою банковскую карту перечислил соучастнику деньги "для обеспечения проживания террористов". Часть средств была им перечислена одному из исполнителей уже после совершения преступления.