Молодому парню выстрелили в голову в Мангистауской области

21-летнего жителя Мангистауской области санавиацией доставили в региональную областную многопрофильную больницу, а подозреваемый в нападении задержан полицией, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Mangystaumedia.

Сообщается, что у пострадавшего 2002 года диагностировано огнестрельное ранение левой части лица, открытый перелом нижней челюсти, носа, задней части глазной области.

"В шоковом состоянии после обильной кровопотери он был переведён в реанимационное отделение. Артериальное давление нестабильное, дыхание через аппарат искусственной вентиляции лёгких. Оказана хирургическая помощь. В настоящее время проводится антибактериальная терапия, сиптоматическая терапия. Общее состояние - очень тяжёлое", - сказал заведующий реанимационным отделением областной больницы Бакытжан Койбеков.

Как сообщили в департаменте полиции Мангистауской области, подозреваемый задержан и помещён в изолятор временного содержания. Расследование ведётся по статье 99 Уголовного Кодекса Республики Казахстан.