В мире растет спрос на подержанные смартфоны

Рынок подержанных смартфонов в 2023 году вырос на 9,5%, передает BaigeNews.kz со ссылкой International Data Corporation (IDC).

По данным IDC, мировые поставки подержанных смартфонов, включая официально отремонтированные, достигнут 309,4 млн единиц в 2023 году. Это на 9,5% больше, чем 282,6 млн единиц, отгруженных в 2022 году.

Исследовательская компания прогнозирует, что поставки подержанных смартфонов достигнут 431,1 миллиона единиц в 2027 году, а совокупный годовой темп роста составит 8,8% с 2022 по 2027 год.

По мнению аналитиков компании поставки подержанных смартфонов остаются критической проблемой, так как циклы обновления, высокие цены и макроэкономические проблемы негативно повлияли на рынок новых смартфонов.