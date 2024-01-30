В мире растет спрос на подержанные смартфоны
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Рынок подержанных смартфонов в 2023 году вырос на 9,5%, передает BaigeNews.kz со ссылкой International Data Corporation (IDC).
По данным IDC, мировые поставки подержанных смартфонов, включая официально отремонтированные, достигнут 309,4 млн единиц в 2023 году. Это на 9,5% больше, чем 282,6 млн единиц, отгруженных в 2022 году.
Исследовательская компания прогнозирует, что поставки подержанных смартфонов достигнут 431,1 миллиона единиц в 2027 году, а совокупный годовой темп роста составит 8,8% с 2022 по 2027 год.
По мнению аналитиков компании поставки подержанных смартфонов остаются критической проблемой, так как циклы обновления, высокие цены и макроэкономические проблемы негативно повлияли на рынок новых смартфонов.
"Спрос на подержанные смартфоны будет расти в течение всего прогнозируемого периода, просто более медленными темпами, чем прогнозировалось ранее, благодаря проблеме приобретения запасов", - говориться в отчете компании.
"IDC прогнозирует, что поставки новых смартфонов снизятся на 3,5% в 2023 году, поскольку спрос, инфляция и политические беспорядки продолжают влиять на мировую экономику. Напротив, рынок подержанной техники показал устойчивость к преодолению этих непредвиденных обстоятельств… С учетом того, что на большинстве развитых рынков частота обновления растет, приобретение запасов остается самой большой проблемой для реселлеров. Розничные продавцы вторичных телефонов жаждут товарных запасов, поскольку рынок высокого ценового сегмента по-прежнему дефицитен из-за того, что покупатели просто держатся за свои устройства. Это удлинение также можно наблюдать на новом рынке, где поставки сократились на 3,5 процента в 2023 году", - указано в документе.
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