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В Минцифры ответили на информацию о гибели детей в пожаре из-за отсутствия связи
В Алматинской области в селе Кепебулак мужчина и двое его малолетних детей погибли при пожаре в частном доме. Местные жители сообщили, что не могли вызвать пожарных - в селе отсутствуют Интернет и мобильная связь. В министерстве цифрового развития прокомментировали инцидент, передаёт BaigeNews.kz.
В селе, где произошла трагедия, проживают 524 человека. В соответствии с лицензионными обязательствами, выданными операторам связи, сёла с населением более 500 человек должны быть обеспечены как минимум голосовой связью стандарта 2G, сообщил председатель комитета Комитета телекоммуникаций МЦРИАП РК Ержан Мейрамов.
По его словам, мобильные операторы не исполнили обязательства.
“В селе Кепебулак оператор ТОО "Кар-Тел" должен был организовать работу мобильной связи, а остальные операторы АО "Кселл" и ТОО "Мобайл Телеком-Сервис" должны предоставлять услуги в рамках шеринга. Однако ТОО "Кар-Тел" не организовал инфраструктуру мобильной связи для шеринга для двух других операторов сотовой связи, в связи с чем качество связи в этом селе не соответствует установленным требованиям. В отношении операторов будет проведена проверка качества предоставляемых услуг и будут приняты соответствующие меры”, - написал Ержан Мейрамов на странице в Facebook.
Он подчеркнул, что о принятых мерах сообщат дополнительно.
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