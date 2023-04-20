В Минтруда рассказали как начисляются пособия по инвалидности и потере кормильца

Фото: gov.kz

С начала года на выплату социальных пособий по инвалидности и потере кормильца государством было направлено свыше 121 миллиарда тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минтруда РК.

По данным ведомства, помимо этого из госфонда социального страхования проведены выплаты по утрате трудоспособности и по потере кормильца на сумму 14,9 миллиардов тенге.

На 1 апреля численность получателей соцпособий по инвалидности составляет свыше 533 тысяч человек, а по потере кормильца – более 194 тысяч граждан.

Также в Минтруда уточнили, что размеры государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца с 1 января 2023 года повышены на 8,5 процентов в связи с увеличением размера прожиточного минимума.

Так, госпособия по инвалидности от общего заболевания составляют для 1 группы 77 889 тенге, 2 группы – 62 068 тенге, 3 группы – 42 190 тенге.

Кроме того, участникам ОСМС в случае наступления социальных рисков проводятся соцвыплаты из ГФСС. Так, по итогам трех месяцев 2023 года социальную выплату по утрате трудоспособности получили 88,1 тысяч человек, а социальную выплату по потере кормильца – 57,8 тысяч семей.

Размеры выплат индивидуальны и зависят от среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 2 года, коэффициентов утраты трудоспособности, количества иждивенцев, стажа участия в системе обязательного социального страхования и замещения дохода.

Эти выплаты осуществляются дополнительно к аналогичным пособиям, выплачиваемым из республиканского бюджета, их размеры с 1 января 2023 года по решению правительства РК также были повышены на 8,5 процентов.

На сегодняшний день средний размер социальных выплат по утрате трудоспособности составляет 33 279 тенге, по потере кормильца – 34 367 тенге.