В Минтруда опровергли информацию о выплатах за НДС

В социальных сетях появилась информация о том, что Казахстане якобы была введена "выплата за НДС". В Министерстве труда и социальной защиты населения назвали такие сообщения фейком, передаёт BaigeNews.kz.

"Информация, распространяемая в мессенджерах и социальных сетях, о том, что Министерством труда и социальной защиты населения РК введена "выплата за НДС", не соответствует действительности. Просим граждан доверять информации только из официальных источников", — говорится в сообщении ведомства.

В министерстве также напомнили казахстанцам, что распространение ложной информации карается по закону.