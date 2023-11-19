В Минтруда опровергли информацию о выплатах за НДС
Сегодня, 09:19
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Сегодня, 09:19Сегодня, 09:19
84Фото: pixabay.com
В социальных сетях появилась информация о том, что Казахстане якобы была введена "выплата за НДС". В Министерстве труда и социальной защиты населения назвали такие сообщения фейком, передаёт BaigeNews.kz.
"Информация, распространяемая в мессенджерах и социальных сетях, о том, что Министерством труда и социальной защиты населения РК введена "выплата за НДС", не соответствует действительности. Просим граждан доверять информации только из официальных источников", — говорится в сообщении ведомства.
В министерстве также напомнили казахстанцам, что распространение ложной информации карается по закону.
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