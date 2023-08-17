В Минтруда опровергли информацию о денежной помощи пенсионерам

В министерстве труда опровергли информацию о финансовой помощи пенсионерам в связи с повышением цен на комуслуги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.

"Информация, распространяемая в мессенджерах и социальных сетях, о том, что в соответствии с постановлением Правительства РК всем пенсионерам будет оказана финансовая помощь в связи с повышением цен на коммунальные услуги, не соответствует действительности. Так как постановление о дотационной финансовой помощи Правительством РК не принималось, данная информация носит фейковый характер", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что местными исполнительными органами в соответствии с законом "О жилищных отношениях" за счет средств местного бюджета малообеспеченным семьям (гражданам) предоставляется жилищная помощь для компенсации разницы между расходами на содержание единственного жилища и предельно допустимым уровнем расходов.

Подать документы на назначение жилищной помощи можно через портал egov.kz или в центре обслуживания населения. Более подробную информацию можно получить по ссылке.