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В Минтруда назвали фейком информацию вокруг соцвыплат работающим во вредных условиях

Сегодня, 05:19
АВТОР
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BaigeNews.kz Сегодня, 05:19
Сегодня, 05:19
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Фото: BaigeNews.kz

Информация о том, что в будущем одним из требований для назначения специальных социальных выплат для граждан, работающих во вредных условиях труда, начиная с 55 лет, будет стаж работы не менее семи лет, не соответствует действительности. Об этом заявили в министерстве труда и социальной защиты населения РК,

Указывается, что распространяется "недостоверная информация, основанная на непрофессиональном подходе журналистов", которые 22 сентября взяли комментарий у заместителя премьер-министра РК Тамары Дуйсеновой касательно подходов к назначению специальной социальной выплаты гражданам, работающим во вредных условиях труда, начиная с 55 лет.

"В СМИ разошлась информация, что одним из требований будет "не менее семи лет стажа работы во вредных условиях труда". Это является последствием непонимания сути вопроса журналистами, писавшими комментарии. В настоящее время в предлагаемых подходах в качестве одного из условий назначения спецсоцвыплаты рассматривается наличие обязательных профессиональных взносов работодателя в Единый накопительный пенсионный фонд в течение не менее семи лет", - отметили в ведомстве.

Указывается, что на данный момент подходы прорабатываются совместно с заинтересованными госорганами, представителями работников и работодателей.

О выработанных подходах СМИ и общественности сообщат дополнительно, заверили в Минтруда.

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