В Минтруда напомнили о введении пенсионных взносов работодателей

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С нового года в Казахстане начнётся поэтапное введение обязательных пенсионных взносов работодателей (далее – ОПВР) в период с 2023 по 2027 годы. Это позволит гражданам, вышедшим на заслуженный отдых, выплачивать дополнительную пенсионную выплату из накопительной системы, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на сайт министерства труда и соцзащиты РК.

Эта мера направлена на поддержание казахстанцев, рожденных после 1975 года, размеры пенсий которых будут напрямую зависеть от их пенсионных отчислений. Их пенсия будет складываться из трёх компонентов: базовой пенсии от государства, накопительной – за счёт своих отчислений в ЕНПФ и условно-накопительной – за счёт взносов работодателей.

В министерстве напомнили, что сейчас в Казахстане действует многоуровневая пенсионная система, включающая в себя базовую и солидарную пенсии, а также пенсионную выплату из ЕНПФ (формируется за счет пенсионных накоплений работника).

Как известно, солидарная часть пенсии ежегодно уменьшается, так как при её назначении учитывается трудовой стаж, выработанный только до 1 января 1998 года, то есть до введения накопительной системы. При этом 10% взносов самого работника в ЕНПФ недостаточно для обеспечения адекватного размера пенсии.