  • 11 Октября, 17:30
  • BAIGENEWS

В Минтранспорта озвучили условия снижения цен на авиабилеты в Казахстане

Сегодня, 16:07
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
max-sky.livejournal.com Сегодня, 16:07
Сегодня, 16:07
195
Фото: max-sky.livejournal.com

Министр транспорта Марат Карабаев рассказал, в каком случае в Казахстане можно будет ожидать снижения цен на авиабилеты, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"По ценовой политике. Здесь речь идёт о спросе и предложении. Спрос по сравнению с прошлым годом вырос на 26%. Если в прошлом году за восемь месяцев казахстанские авиакомпании перевезли семь миллионов пассажиров, то за восемь месяцев текущего года пассажиропоток вырос до восьми миллионов. После приватизации Qazaq Air и отделения FlyArystan в Казахстане будут четыре независимых друг от друга авиакомпании. Кроме того, будет пятая зарубежная компания. Надеемся конкуренция среди них стабилизирует цены на авиабилеты", - сказал в кулуарах мажилиса Марат Карабаев.

В целом, по его словам,  сейчас ведутся работы с авиакомпаниями нескольких стран. 

"Есть вьетнамская компания Sovico Holdings, владеющая авиакомпанией VietJet, с ними мы больше пошли с точки зрения проработки. Это компания лоукостер. У них большое количество воздушного парка, причём заказанные. Поэтому с этой компанией больше работаем. Но это ещё неокончательное решение как с нашей стороны, так и со стороны вьетнамской компании… Учредителем может быть иностранная компания, но компания должна быть полноценно зарегистрирована в Казахстане", - резюмировал министр.

Самое читаемое

Наверх