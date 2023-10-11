В Минтранспорта озвучили условия снижения цен на авиабилеты в Казахстане

Министр транспорта Марат Карабаев рассказал, в каком случае в Казахстане можно будет ожидать снижения цен на авиабилеты, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"По ценовой политике. Здесь речь идёт о спросе и предложении. Спрос по сравнению с прошлым годом вырос на 26%. Если в прошлом году за восемь месяцев казахстанские авиакомпании перевезли семь миллионов пассажиров, то за восемь месяцев текущего года пассажиропоток вырос до восьми миллионов. После приватизации Qazaq Air и отделения FlyArystan в Казахстане будут четыре независимых друг от друга авиакомпании. Кроме того, будет пятая зарубежная компания. Надеемся конкуренция среди них стабилизирует цены на авиабилеты", - сказал в кулуарах мажилиса Марат Карабаев.

В целом, по его словам, сейчас ведутся работы с авиакомпаниями нескольких стран.