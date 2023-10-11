В Минтранспорта озвучили условия снижения цен на авиабилеты в Казахстане
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Министр транспорта Марат Карабаев рассказал, в каком случае в Казахстане можно будет ожидать снижения цен на авиабилеты, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"По ценовой политике. Здесь речь идёт о спросе и предложении. Спрос по сравнению с прошлым годом вырос на 26%. Если в прошлом году за восемь месяцев казахстанские авиакомпании перевезли семь миллионов пассажиров, то за восемь месяцев текущего года пассажиропоток вырос до восьми миллионов. После приватизации Qazaq Air и отделения FlyArystan в Казахстане будут четыре независимых друг от друга авиакомпании. Кроме того, будет пятая зарубежная компания. Надеемся конкуренция среди них стабилизирует цены на авиабилеты", - сказал в кулуарах мажилиса Марат Карабаев.
В целом, по его словам, сейчас ведутся работы с авиакомпаниями нескольких стран.
"Есть вьетнамская компания Sovico Holdings, владеющая авиакомпанией VietJet, с ними мы больше пошли с точки зрения проработки. Это компания лоукостер. У них большое количество воздушного парка, причём заказанные. Поэтому с этой компанией больше работаем. Но это ещё неокончательное решение как с нашей стороны, так и со стороны вьетнамской компании… Учредителем может быть иностранная компания, но компания должна быть полноценно зарегистрирована в Казахстане", - резюмировал министр.
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