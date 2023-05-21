В Минсельхозе отреагировали на фейк о продаже казахстанских земель на китайских сайтах

Фото: facebook/murat.temirzhan

Соцсети взбудоражило сообщение о том, что на китайских сайтах появились объявления о продаже земель в Казахстане. Эту информацию опроверг председатель Комитета по управлению земельными ресурсами Минсельхоза Мурат Темиржанов, передаёт BaigeNews.kz.

"Заявляем, что информация о продаже земель в Казахстане на китайском сайте, опубликованная в социальной сети, является ложной",— написал Темиржанов в Facebook.

Он напомнил, что по казахстанскому законодательству, предоставление участков иностранцам строго запрещено.

"В соответствии с требованиями статьи 24 Земельного кодекса Республики Казахстан иностранцы, лица без гражданства, иностранные юридические лица, юридические лица Республики Казахстан с иностранным участием, международные организации, научные центры с международным участием, а также кандасы не могут владеть земельными участками сельскохозяйственного назначения на праве частной собственности или землепользования, то есть земельными участками сельскохозяйственного назначения", — подчеркнул Мурат Темиржанов.

Он также уточнил, что не допускается предоставление земельных участков сельскохозяйственного назначения гражданам Республики Казахстан, состоящим в браке с иностранцами или лицами без гражданства, в частную собственность и на право землепользования.