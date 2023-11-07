В Министерствах культуры и информации РК произошли кадровые перестановки

Данияр Кадиров, Канат Искаков, Евгений Кочетов, Арман Жудебаев стали новыми вице-министрами культуры и информации, а Сарсен Куранбеков освобождён от должности вице-министра, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.

"Постановлением правительства Республики Казахстан Кадиров Данияр Рамазанович, Искаков Канат Жумабаевич, Кочетов Евгений Дмитриевич и Жудебаев Арман Адильханович назначены на должности вице-министров культуры и информации. Куранбек Сарсен Абайулы освобождён от должности вице-министра культуры и спорта в связи с переходом на другую работу", - говорится в сообщении.