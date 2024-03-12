В Минфине объяснили, почему бюджет недополучил почти 400 миллиардов тенге

С начала 2024 года бюджет недополучил по плану 396 миллиардов тенге, сообщил министр финансов РК Мади Такиев, передаёт BaigeNews.kz. Причины - снижение цен на металлы, уменьшение объема экспорта нефти и возврат НДС за 2023 год.

"Одной из основных причин является продолжающаяся тенденция снижения мировых цен на основные экспортные товары. Так, в январе-феврале текущего года цены на металлы снизились в среднем на 9,1 процентов. Также наблюдается уменьшение объема экспорта сырой нефти, облагаемого ЭТП на 1 миллионов тонн в связи с переносом ТОО "Тенгизшевройл" объема экспорта нефти с декабря 2022 года на январь 2023 года. Кроме того, на неисполнение плана повлиял возврат НДС по задолженности 2023 года на сумму 252 миллиардов тенге из 594 миллиардов тенге", - сообщил министр на заседании правительства.

При этом, доходы местных бюджетов исполнены на 156 процентов и составили 1 триллион 322 миллиардов тенге. План перевыполнен на 475 миллиардов тенге, из них по налогам – на 433, уточнил министр.

Он также сообщил, что по республиканскому бюджету произведены расходы на сумму 3,7 триллионов тенге. Неисполнение составило 70, из них 25 миллиардов тенге - экономия. Не освоено – 45 миллиардов тенге.

"Наиболее крупные суммы неосвоения сложились в министерствах туризма и спорта, финансов, культуры и информации, службе государственной охраны. Основные причины неосвоения: несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам на 670 миллионов тенге; длительное проведение конкурсных процедур и несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур на 19 214 миллионов тенге", - сообщил министр.

Что касается неосвоения бюджета в регионах, то наибольшее неосвоение сложилось в Астане, Карагандинской, Мангистауской и Кызылординской областях, уточнил министр.