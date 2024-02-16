В Минэнерго заявили о готовности отечественных НПЗ к производству авиатоплива Jet A-1

В Минэнерго заявили о готовности отечественных нефтеперерабатывающих заводов к производству авиатоплива Jet A-1, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства.

Директор Департамента транспортировки нефти и переработки нефти МЭ РК Даулет Арыкбаев в ходе рабочих совещаний в аэропортах Астаны и Алматы отметил, что казахстанскими НПЗ после модернизации увеличена выработка авиатоплива ТС-1 в 2020-2023 годов с 438,2 тысячи тонн до 624 тысячи тонн в год. В настоящее время модернизированные Атырауский, Павлодарский и Шымкентский НПЗ готовы выпускать Jet - A1 вместо ТС-1/РТ в объеме 50-55 тысяч тонн в месяц.

На встречах также отметили, что в случае готовности инфраструктуры перевозки и потребления начнется поэтапный переход НПЗ на выработку Jet-A1.

В министерстве напомнили, что Минтранспорта приняло решение о последовательном переходе на топливо JET A-1 с учетом возможностей и потребностей аэропортов.

По словам представителей аэропорта Алматы, предприятие продолжает модернизацию топливно-заправочного комплекса и к июню 2024 года планирует полный переход на использование авиатоплива, выпускаемого по мировому стандарту ASTM D1655.

По словам представителей КМГ, нефтеперерабатывающие заводы КазМунайГаза готовы к выпуску авиатоплива международной марки Jet A-1, которое используется более чем в 70 странах мира.

Как пояснили эксперты КМГ, производство Jet A-1 подразумевает полную перенастройку соответствующих заводских мощностей, поскольку параллельный выпуск топлива марки ТС-1 является невозможным.