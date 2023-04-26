В МИИР продлили запрет на вывоз лома чёрных и цветных металлов

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Министр индустрии и инфраструктурного развития подписал приказ, запрещающий вывоз из страны лома и отходов чёрных и цветных металлов ещё на шесть месяцев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Online.zakon.kz.

Ограничение вводится с 3 мая, и будет распространяться на перевозки автомобильным и морским видами транспорта.

Он коснётся отходов и лома медного, алюминиевого, свинцового, свинцовых аккумуляторов, отработавших свинцовых аккумуляторов, лома, содержащего свинец, кадмий или ртуть, отсортированного по химическому типу и не содержащего свинец, кадмий или ртуть, несортированного и не содержащего свинец, кадмий или ртуть и других видов.

Отмечается, что запрет вводится для увеличение загрузки отечественных предприятий, испытывающих дефицит в ломе, а также борьбы с нелегальным оборотом лома.