В МИИР отреагировали на слухи о причинах очереди из фур на казахстанско-китайской границе

Фото: facebook МИИР РК

На официальной странице в Facebook МИИР РК ответили на фэйковую информацию о причинах очереди фур на казахстанско-китайской границе, передаёт BaigeNews.kz.



После снятия коронавирусных ограничений в КНР на казахстанско-китайской границе возникли очереди из перевозчиков, доставляющих международные автомобильные грузы.

В связи с этим 13 марта на совещании в Правительстве премьер-министр Алихан Смаилов поручил уполномоченным госорганам устранить все административные барьеры и принять комплекс мер для увеличения экспортно-импортных операций на пропуска на границе с Китаем.

По данным МИИР РК, в результате проводимой работы, по информации Комитета госдоходов МФ РК, с 14 по 17 марта пропуск грузов из Китая в Казахстан вырос в три раза и составил более 500 машин в сутки.

Выезд из Казахстана в Китай увеличился в два раза и достиг в среднем 200 транспортных средств в сутки.

"Вместе с тем, в соцсетях распространяется фэйковая информация, что с 27 февраля по новому закону сотрудники территориальных подразделений Комитета транспорта МИИР РК на казахстанско-китайской границе выпускают лишь грузовики с экологическим сертификатом Евро-5 и Евро-6, которые в Казахстане попросту негде получить. Данные сведения полностью не соответствуют действительности и вводят общество в заблуждение", — заявили в МИИР.

В министерстве также опубликовали пояснение.

"Экологический сертификат Евро 6 для получения карточек допуска к осуществлению международных перевозок не требуется и никогда не требовался. Ограничение допуска к международным перевозкам отечественных или иностранных автотранспортных средств по стандартам Евро-5 законодательством РК не предусмотрено, соответственно, при пересечении казахстанско-китайской границы не требуется предъявление каких-либо документов для подтверждения данного экологического класса АТС", — уточнили в ведомстве.

В МИИР также пояснили, что международные перевозки осуществляются на основании соглашений между правительствами Казахстана и иностранных государств, согласно которым проезд АТС по территориям сторон осуществляется на основании допуска и бланка разрешения, выданных уполномоченными органами двух стран. По соглашению с КНР это бланк вида "С".

В соответствии с Правилами допуска необходимо только подтверждение фактического экологического класса безопсности АТС (Евро от 0 до 5) то есть это подтверждение можно получить у официальных диллеров в РК.

"Подтверждение экологического класса безопасности выдается при покупке АТС либо заводом изготовителем автомобилей, либо официальным представителем производителя/дилером/дистрибьютором в стране нахождения перевозчика. В Казахстане на сегодняшний день имеются представительства основных марок АТС, используемых перевозчиками: DAF (Алматы, Уральск и Шымкент), MAN (сервисные службы в 15 городах), Iveko (Алматы и Астана), а также Volvo, Mercedes и Scania в Алматы. У перевозчиков есть возможность обратиться в вышеуказанные дилерские центры для получения подтверждения экологического класса безопасности автомобилей", — отметили в министерстве.

В ведомстве также подчеркнули, что для добросовестных перевозчиков подтверждение экологического класса безопасности автомобилей не станет дополнительной нагрузкой, так как этот документ постоянно находится в работе международных перевозчиков.