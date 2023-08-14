  • 14 Августа, 20:18
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В МИДе прокомментировали вопрос возвращения останков Кенесары хана в Казахстан

Сегодня, 18:39
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BaigeNews.kz/ Артем Чурсинов Сегодня, 18:39
Сегодня, 18:39
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Фото: BaigeNews.kz/ Артем Чурсинов

В министерстве иностранных дел РК прокомментировали вопрос возвращения останков последнего казахского хана Кенесары в Казахстан, передаёт BaigeNews.kz.

Официальный представитель ведомства Айбек Смадияров заявил, что данным вопросом должны заниматься историки, а не дипломаты.

"Но тем не менее через дипломатические каналы к нам поступают запросы от наших профильных ведомств. Мы это направляем уже, соответственно, российской стороне. По некоторым данным, по утверждению российской стороны, этой головы якобы в природе не существует. Но я думаю, пусть лучше историки дадут вам правильный ответ", — сказал Смадияров.

Летом 2021 года президент РФ Владимир Путин пообещал первому президенту РК Нурсултану Назарбаеву оказать содействие в поисках останков хана Кенесары и возвращении их в Казахстан. 

Ранее в Казахстане был найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом Ишаном. Об этом на заседании Национального курултая в Туркестане объявил глава государства Касым-Жомарт Токаев. 

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