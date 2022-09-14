В МИДе ответили, приедет ли Путин в Казахстан

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В кулуарах Съезда мировых религий журналисты поинтересовались у министра иностранных дел Мухтара Тлеуберди, приедет ли Владимир Путин в Казахстан и есть ли вероятность введения вторичных санкций для нашей страны, сообщает BaigeNews.kz.

"Президент России приедет в Казахстан для участия в совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Также планируется проведение совета глав государств СНГ. Мы ожидаем, что президент России примет (в нём) участие в середине октября. Мы ожидаем официального подтверждения. В каждый приезд главы государств проводят двусторонние встречи", - ответил министр.

На вопрос о вторичных санкциях для Казахстана глава МИД ответил: