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В МИД РК высказались по поводу экстрадиции Мухтара Аблязова
В Министерстве иностранных дел Казахстана прокомментировали возможность экстрадиции беглого банкира Мухтара Аблязова, заочно осуждённого в Казахстане на 20 лет, передает BaigeNews.kz. Он уже много лет находится во Франции.
"Между Казахстаном и Францией соглашение об экстрадиции не заключено. Это будет дальше обсуждаться с французской стороной. Но насколько мне известно, сейчас во Франции самой проходят определённые судебные процессы в отношении господина Аблязова", - ответил заместитель главы МИД Роман Василенко.
Он отметил, что этот вопрос курируют правоохранительные органы. Во время своего последнего визита во Францию Касым-Жомарт Токаев не обсуждал эту тему с президентом Макроном.
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