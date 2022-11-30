В МИД РК высказались по поводу экстрадиции Мухтара Аблязова

Фото: forbes.ru

В Министерстве иностранных дел Казахстана прокомментировали возможность экстрадиции беглого банкира Мухтара Аблязова, заочно осуждённого в Казахстане на 20 лет, передает BaigeNews.kz. Он уже много лет находится во Франции.

"Между Казахстаном и Францией соглашение об экстрадиции не заключено. Это будет дальше обсуждаться с французской стороной. Но насколько мне известно, сейчас во Франции самой проходят определённые судебные процессы в отношении господина Аблязова", - ответил заместитель главы МИД Роман Василенко.

Он отметил, что этот вопрос курируют правоохранительные органы. Во время своего последнего визита во Францию Касым-Жомарт Токаев не обсуждал эту тему с президентом Макроном.