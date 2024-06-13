В метро Алматы ввели оплату проезда по биометрии

В метро Алматы запущена инновационная система Face Pay и теперь пассажиры могут оплачивать проезд с помощью биометрии лица, без использования смартфона или платёжной карты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.



Для этого достаточно подойти к турникету "Оплата по Face Pay" и посмотреть в камеру. Деньги за проезд спишутся с банковской карты, которую пользователь прикрепит в приложении Halyk в разделе "Платежи".



Этот способ оплаты проезда основан на искусственном интеллекте. Система уже работает на всех станциях метро после успешного тестирования на двух станциях.

"Этот метод особенно полезен в метро во время часа пик, так как значительно экономит время. В то же время пассажиры могут по-прежнему использовать привычные методы оплаты", – отметил руководитель управления цифровизации Алматы Олжас Жаңабек.

Метрополитен Алматы ежедневно перевозит до 100 тысяч пассажиров. С начала года перевезено 11 млн пассажиров, тогда как за аналогичный период 2023 года – 10,3 млн.