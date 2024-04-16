Лавина сошла в горах Алматы
Сегодня, 13:28
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Сегодня, 13:28Сегодня, 13:28
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Сегодня на лавиносборах расположенных в Медеуском районе (район Альплагеря) сошли снежные лавины объёмом 4000 куб.м. Жертв и пострадавших нет, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу МЧС нашей страны.
От синоптиков Казгидромет поступило штормовое предупреждение о том, что в связи с выпадением сильных осадков, неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы схраняется лавинная опасность.
МЧС просит граждан ограничить посещение горной местности.
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