Лавина сошла в горах Алматы

Сегодня на лавиносборах расположенных в Медеуском районе (район Альплагеря) сошли снежные лавины объёмом 4000 куб.м. Жертв и пострадавших нет, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу МЧС нашей страны.

От синоптиков Казгидромет поступило штормовое предупреждение о том, что в связи с выпадением сильных осадков, неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы схраняется лавинная опасность.

МЧС просит граждан ограничить посещение горной местности.