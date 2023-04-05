В МЧС сообщили о ходе расследования крушения вертолета МИ-8

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Продолжается расследование крушения вертолёта в Западно-Казахстанской области, в результате которой погибли четыре человека, передаёт BaigeNews.kz.

Министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин отметил, что возможная причина произошедшего - резкое ухудшение погодных условий.

"На данное время все следственные мероприятия проводятся в плановом режиме. Бортовой самописец передан в международную организацию. Будет расшифровка данных, предварительно резкое ухудшение погодных условий явилось причиной этого. В дальнейшем, когда будет полностью завершено расследование мы официально озвучим результаты. Я как раз хочу выразить слова соболезнования близким", - сказал он.

Напомним, 23 февраля вертолет Ми-8 МЧС РК совершил жёсткую посадку в ЗКО. Из шести человек, находящихся на борту, четверо погибли.