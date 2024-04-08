В МЧС РК предупредили о начале пожароопасного сезона

В Казахстане пожароопасный сезон начинается с 8 апреля. В некоторых регионах сезон начался еще 20 марта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

В текущем году в семи южных регионах страны пожароопасный сезон начался с 20 марта: г. Алматы, Алматинская, Жамбылская, Жетысу, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области. В остальных регионах пожароопасный сезон начинается с 8 апреля.

"По прогнозам Всемирной метеорологической организации 2024 год будет жарче, чем прошлый год. Если средняя температура в Казахстане в летнее время составляет 19-23 градуса, то в предстоящем летнем периоде, по данным Казгидромет, будет доходить до 40 и выше градусов", - говорится в сообщении.

В рамках подготовки к пожароопасному периоду Министерством по ЧС разработан План мероприятий по снижению рисков возникновения и ликвидации лесных и степных пожаров в пожароопасный сезон.