В МЧС обсудили готовность к купальному сезону и летним пожарам

В МЧС Казахстана прошло заседание Межведомственной государственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Рассмотрены вопросы подготовки к пожароопасному периоду, застройки предгорных оползнеопасных районов и готовности госорганов к купальному сезону, передаёт BaigeNews.kz.

Заседание проходило в видеоселекторном режиме. В нём приняли участие руководители центральных государственных органов, заместители акимов областей, городов Астана, Алматы и Шымкент, начальники ДЧС.

О работе по курируемым направлениям доложили вицы-министры экологии и природных ресурсов, просвещения и должностные лица МЧС.

По итогам заседания вице-министр поручил заинтересованным госорганам принять все заблаговременные меры по обеспечению безопасности населения.