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В МЧС обсудили готовность к купальному сезону и летним пожарам

Сегодня, 18:57
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МЧС РК Сегодня, 18:57
Сегодня, 18:57
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Фото: МЧС РК

В МЧС Казахстана прошло заседание Межведомственной государственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Рассмотрены вопросы подготовки к пожароопасному периоду, застройки предгорных оползнеопасных районов и готовности госорганов к купальному сезону, передаёт BaigeNews.kz

Заседание проходило в видеоселекторном режиме. В нём приняли участие руководители центральных государственных органов, заместители акимов областей, городов Астана, Алматы и Шымкент, начальники ДЧС.

О работе по курируемым направлениям доложили вицы-министры экологии и природных ресурсов, просвещения и должностные лица МЧС.

По итогам заседания вице-министр поручил заинтересованным госорганам принять все заблаговременные меры по обеспечению безопасности населения.

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