В McDonald's могут появиться котлеты и булочки казахстанского производства

Фото: atameken.kz

Речь идет об отечественных филиалах.

На площадке Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" в онлайн режиме обсудили требования ТОО Food Solutions KZ (McDonald's Казахстан) к отечественным поставщикам продуктов питания для предпринимателей, передает BaigeNews.kz.

Ранее отечественные производители заявляли о готовности поставлять продукты питания компании McDonald'S Kazakhstan. Для ускорения работы обеих сторон была создана рабочая группа при Национальной палате.

"В целях обеспечения компании McDonald's Kazakhstan отечественной продукцией создана рабочая группа. Компания активно работает на нашем рынке. Мы пригласили сегодня ассоциации, производителей молочной продукции, мяса птицы, мясопереработки. Хотелось бы услышать информацию от McDonald's Kazakhstan по объемам, требованиям, которые у вас есть. Надеемся, что выстроим двусторонние, долгосрочные отношения с вами", – сказал директор департамента агропромышленного комплекса и пищевой промышленности Ербол Есенеев.

На сегодняшний день в Казахстане функционируют 24 точки McDonald'S Kazakhstan. В них трудятся около 1800 человек. Старший менеджер по качеству компании Гульжазира Куангали изложила требования к закупаемой продукции.

"В Казахстане много производителей продуктов питания, но не все знают международные требования к ним. Международные стандарты гарантируют, что продукт безопасен. Будем рады, если наши производители поднимутся на такой уровень... Мы работаем с каждым поставщиком в качестве партнера, то есть, если производители получат сертификаты на продукцию, мы окажем поддержку во всем", – пояснила она.

В ходе совещания предприниматели уточнили конкретные требования к своей продукции. Кроме того, они смогут связаться с представителем компании в любое время для разъяснения непонятных вопросов.

Компания в лице генерального директора ТОО Food Solutions KZ (McDonald’s Казахстан) Асета Машанова обратилась к казахстанскому бизнес-сообществу с предложением по развитию местных поставщиков на фоне текущей геополитической ситуации. Отечественные производители поддержали международный бренд и готовы к сотрудничеству по импортозамещению.