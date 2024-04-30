В Мангистау резко выросла заболеваемость свинкой

В числе 12 инфекционных заболеваний, по которым с начала года в Мангистауской области наблюдается резкий рост, значится и эпидемический паротит или свинка, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

С прошлого года заболеваемость увеличилась на семь случаев, рассказали в региональном департаменте санитарно-эпидемиологического контроля.

В 2023 году было зафиксировано три лабораторно подтвержденных факта заболевания из пяти выявленных случаев. В первом квартале текущего года зарегистрировано 34 случая подозрения на эпидемический паротит. В восьми из 34 случаев эпидпаротит в лаборатории не был подтвержден. Исследование продолжается по 16 выявленным фактам.

Диагноз подтвердился у 10 человек, шесть из них не прошли иммунизацию на момент заболевания. Шесть фактов приходится на Актау, три человека заболели в Мунайлы, один — в Каракие, отметили специалисты департамента.

Свинка, или эпидемический паротит — вирусная инфекция. Болезнь передается воздушно-капельным путем или через поверхности, на которые осели капли инфицированной слюны. Как правило, болезнь протекает без осложнений и лечится легко, но в некоторых случаях может вызвать воспаление желез или органов и привести к долгосрочным проблемам со здоровьем, например к бесплодию или глухоте.

Основа профилактики эпидемического паротита, как отметили специалисты, — вакцинация по национальному календарю прививок. Планово прививку делают детям в 12 месяцев, затем повторяют в возрасте шести лет (ревакцинация).