В Мангистау реализуется пакет мер для борьбы с безработицей

Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

В Мангистауской области уровень безработицы составил 5 процентов, в Жанаозене – 5,5. Всего центрах занятости региона зарегистрировано 17,2 тысячи человек. Нурлан Ногаев на встрече с членами общественного совета рассказал, какие меры предлагаются государством для борьбы с безработицей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акима области.

Для решения проблемы безработицы в Мангистау реализуется ряд мер, включая региональный проект "Жұмыс жасаймын". В рамках этого проекта в 2022 году было выделено 1,3 миллиарда тенге. По этой программе на сегодня работают 780 человек. Средняя заработная плата рабочих составила 240 тысяч тенге.

В 2023 году планируется охватить мерами занятости 19,6 тысяч человек. На эти цели будет выделено 10,2 миллиарда тенге.

В центрах занятости будут организованы субсидируемые рабочие места для зарегистрированных граждан. В том числе проекты "Молодежная практика", "Первое рабочее место", "Контракт поколений", "Серебряный возраст". По данным направлениям в этом году 7,8 тысячи человек будут охвачены временными рабочими местами.

Кроме того, для развития предпринимательства в регионе реализуется проект "Бастау Бизнес" с грантами на реализацию бизнес-идей в объеме 400 МРП (1,38 млн тенге в 2023 году) представителям уязвимых слоев населения.

Также предлагаются микрокредиты под 2,5 процента для молодежного предпринимательства. Для этого выделено 1,1 млрд тенге. Ожидается поддержка 415 человек. Также в этом году в целях развития малого и среднего бизнеса в этом году планируется реализация региональной программы "Mangystau business".

Начинающие индивидуальные предприниматели смогут получить кредит до 50 млн тенге под 1% годовых.

Глава региона в своем докладе отметил, что основная промышленная специализация Мангистауской области — это химическая промышленность, машиностроение, производство продуктов нефтепереработки, стройиндустрия, металлургическая промышленность.

Объём промышленного производства региона по итогам 2022 года составила 3,1 триллиона тенге, в том числе 205 млрд тенге – обрабатывающая промышленность, доля которой в общем объеме промышленного производства достигла 6,6 процента.

Нурлан Ногаев отметил, что одним из крупных проектов прорабатываемых в регионе, является освоение месторождений "Каламкас-Море, Хазар и Ауэзов", реализующиеся компанией АО "НК "КазМунайГаз"совместно с российской нефтяной компанией "Лукойл".

Стоимость проекта оценивается в 2,7 триллиона тенге. На начальном этапе реализации проекта будет создано 2 тысячи рабочих мест. Добыча нефти начнется в 2028 году и составит 4 миллиона тонны год.

Также в регионе ведутся переговоры с потенциальными инвесторами по реализации проектов по производству полипропилена и строительства металлургического завода. В случае положительных результатов, будет инвестировано порядка 900 миллиарда тенге, будет создано 9 тысяч рабочих мест во время строительства и более 3 тысяч постоянных рабочих мест после ввода в эксплуатацию.

Также аким области ответил, что в рамках локализации производства в Жанаозене, в дальнейшем планируется создание 696 новых рабочих мест путем заключения долгосрочных договоров.

"Одним из основных требований рыночной экономики является возможность для граждан стать независимыми от государства, создавая свои условия для повышения своего благосостояния, поддерживая малый бизнес. Заниматься деятельностью и получать от нее доход — это концепция экономики всех цивилизованных стран. К примеру, в прошлом году путем переговоров на правительственном уровне с целью трудоустройства безработных граждан области компания "Татнефть" предоставила около 600 вакансий. Однако в настоящее время работают всего 43 человека, — отметил Нурлан Ногаев.

Он уточнил, что в регионе есть рабочие места, но желающих работать мало.

"Многие хотят работать в нефтяной отрасли, некоторые выражают неготовность к смене места жительства. Условно, человек хочет жить и работать в одном месте. Однако в некоторых случаях нужно уметь адаптироваться под новые условия. Лучше воспользоваться возможностью, чем тратить свое время впустую, особенно, если у тебя есть семья, растут дети", — сказал Нурлан Ногаев.

Глава региона отметил, что нефть — это лишь источник сырья, который когда-то может закончиться. Поэтому необходимо изучить другие перспективные отрасли и точки роста, которые еще больше активизируют диверсификацию экономики и придадут дополнительный импульс экономическому росту.