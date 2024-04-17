В Мангистау провели субботник в каньоне Ыбыкты-сай

Для проведения уборки в рамках экологической акции "Таза Қазақстан" экоактивисты и представители активной молодежи отправились в каньон Ыбыкты-Сай, сообщает Центр общественных коммуникаций, передает BaigeNews.

В акции приняли активное участие представители молодежного центра "Жастар" и студенты колледжа "Yessenov".

"С волонтерами Мангистауской области мы решили провести субботник в урочище Ыбыкты-Сай. От чистоты этих мест напрямую зависит поток туристов, посещающих достопримечательности сакрального края. Необходимо, чтобы такие уникальные места оставались первозданными. Любовь к родной земле начинается с нашего к ней отношения", - рассказала волонтер города Амангуль Жамкен.

Каньон Ыбыкты-Сай находится в 60 километрах от Актау. Он расположен в самой глубокой впадине Казахстана - Карагие. Этот каньон - уникальное творение природы. Многие называют его Ажурным каньоном. А все потому, что на протяжении миллионов лет дожди и ветер сделали эти скалы пористыми. Здесь множество удивительных лабиринтов, проходов и арок. Из-за величественности и красоты казахстанский каньон часто сравнивают со знаменитым каньоном Антилопы в американском штате Аризона.