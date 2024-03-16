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В Мангистау принудительно снесли пять строительных объектов

Сегодня, 12:24
АВТОР
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lada.kz Сегодня, 12:24
Сегодня, 12:24
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Фото: lada.kz

Принудительно снесены пять строительных объектов в Мангистау. По факту сноса или легализации незаконных построек в суд подано 32 иска, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz 

В Мангистауском областном суде состоялся круглый стол на тему "Возвращение земель государству".

"На сегодняшний день по 29-ти из 32-х поданных исков приняты решения о сносе построек.В настоящее время пять объектов были принудительно снесены по решению суда",  — сообщили в пресс-службе областного суда. 

Чтобы избежать таких ситуаций в дальнейшем, областная прокуратура просит уполномоченные органы строго контролировать выполнение конкретных мер в рамках ликвидации и предотвращения незаконной передачи земельных участков.

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