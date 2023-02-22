В Мангистау начинается реализация нефтегазового проекта по освоению месторождений "Каламкас-море", "Хазар", "Ауэзов"

Фото: пресс-службы акимата Мангистауской области

Согласно проекту, первую добычу на месторождении "Каламкас — Хазар" планируют начать в конце 2028 года. Строительные работы его морской платформы начнутся в конце 2024 года. Об этом сегодня, 22 февраля, сообщил Нурлану Ногаеву генеральный директор ТОО "Kalamkas-Khazar Operating" Курмангазы Есказиев, передаёт пресс-служба акима Мангистауской области.

По словам генерального директора ТОО "Kalamkas-Khazar Operating" Курмангазы Есказиева, компания планирует приступить к разработке месторождения в казахстанском секторе Каспийского моря.

Ожидается, что первый баррель нефти будет добыт в 2028 году. Строительные работы его морской платформы планируют начать в конце 2024 года. Работы по проектированию будут вестись в 2023 году.

"6 февраля был подписан улучшенный модельный контракт на разработку месторождения. В сам проект будут привлечены шесть миллиардов долларов прямых инвестиций. На первоначальном этапе обустройства проекта будет создано две тысячи новых рабочих мест. Ожидается, что добыча начнётся в 2028 году и будет составлять четыре миллиона тонн нефти в год", — сказал Курмангазы Есказиев.

Аким области Нурлан Ногаев отметил, что данный масштабный проект позволит повысить экономический потенциал не только Мангистау, но и страны в целом.

"Как отметил глава государства Касым-Жомарт Токаев, мы должны использовать большой опыт наших компаний в нефтяной промышленности и поддерживать новые инициативы. Это большая возможность и ответственность для нас. Данный проект открывает путь к подготовке специалистов, отвечающих мировым стандартам, создаёт новые рабочие места и окажет благоприятный мультипликативный эффект на социально-экономическое развитие региона. При этом нефтяные компании должны уделять особое внимание тому, чтобы не нанести вред морской флоре и фауне", — сказал Нурлан Ногаев.

Иностранным стратегическим партнёром КМГ выступает российская нефтяная компания "Лукойл". Как отметил Курмангазы Есказиев, достижению договорённостей помогла разработка улучшенного модельного контракта (УМК) в сфере недропользования для сложных проектов по разведке и добыче углеводородов.