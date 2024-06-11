В "МАЭК" отрицают миллиардные долги за газ в Казахстане

В ТОО "МАЭК" заявили о судебном разбирательстве с АО "QazaqGaz Aimaq", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.

Долги за потребленный газ в Казахстане достигли 37 миллиардов тенге. Самый большой долг у ТОО "МАЭК" - 16,3 миллиарда тенге. Об этом сообщили в пресс-службе АО "QazaqGaz Aimaq". Однако директор юридического департамента ТОО "МАЭК" Толыбек Исламов не согласился с данной информацией и, более того, заявил о судебном разбирательстве.

Кроме МАЭКа, основными должниками за газ являются большие ТЭКи (топливно-энергетические компании), это Актобе ТЭЦ – 2,7 миллиарда тенге, Таразэнергоцентр – 1,2 миллиарда тенге. Среди населения самые большие долги у жителей Туркестанской, Кызылординской областей и Шымкента.

“Отключение от газоснабжения является наиболее радикальной мерой борьбы с должниками, применяемой АО "QazaqGaz Aimaq". Производится оно после направления должнику соответствующего уведомления. Для безаварийного и бесперебойного газоснабжения соответственно нужны значительные расходы. А долги напрямую сказываются на перспективах газовиков обеспечить надежную эксплуатацию и поставку газа своим потребителям в отопительный сезон. Проще говоря, это связано с тем, как будут отапливаться их дома и помещения предстоящей зимой”, - заявили в пресс-службе компании.

Между тем, директор юридического департамента ТОО "МАЭК" Толыбек Исламов прокомментировал данную информацию.

Он рассказал, что по состоянию на 1 января 2024 года задолженность ТОО "МАЭК" за товарный газ перед АО "QazaqGaz Aimaq" составляла 17 338 797 150 тенге. Вместе с этим, с января по июнь 2024 года ТОО "МАЭК" оплатил в пользу АО "QazaqGaz Aimaq" сумму в размере 17 846 902 936 тенге, из них: 9 364 845 173 тенге за 2023 год и 8 482 057 763 тенге за 2024 год.

“При этом, в январе 2024 года был проведен внутренний анализ, в ходе которого было обнаружено некорректное распределение объемов товарного газа и нарушение Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 1 февраля 2017 года № 36 "Об утверждении Правил ценообразования на общественно значимых рынках", что привело к увеличению стоимости товарного газа для ТОО "МАЭК". После чего ТОО "МАЭК" обратилось в адрес АО "QazaqGaz Aimaq" с требованием пересчета объемов распределенного товарного газа с 2021 года. Однако АО "QazaqGaz Aimaq" отказало в удовлетворении требований ТОО "МАЭК", - заявил Толыбек Исламов изданию.

Директор юридического департамента ТОО "МАЭК" отметил, что ТОО "МАЭК" обратилось с исковым заявлением в Специализированный межрайонный экономический суд Мангистауской области.

В случае удовлетворения исковых требований АО "QazaqGaz Aimaq" будет обязано компенсировать ТОО "МАЭК" сумму в размере более 15 миллиардов тенге.