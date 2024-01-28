В Лувре активисты облили супом стенд с "Моной Лизой"

Активисты измазали, предположительно, супом стенд с картиной "Джоконда" живописца Леонардо да Винчи, которая выставлена в Лувре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

Согласно кадрам с инцидентом, опубликованным агентством видеоинформации CLPRESS, две женщины в футболках с надписями Riposte Alimentaire ("Продовольственный ответ") облили защитное стекло, закрывающее картину, коричнево-желтой субстанцией. Затем они начали выкрикивать лозунги о праве на пропитание, о том, что французская "сельскохозяйственная система больна", а каждый третий француз пропускает приемы пищи. Их акцию прервали сотрудники Лувра, которые закрыли тканевыми экранами пространство перед стендом и попросили посетителей покинуть зал.

Agence France-Presse приводит выдержки из распространенного группой активистов заявления о "французской кампании гражданского сопротивления, цель которой — радикальные социальные и климатические изменения". Обливание супом картины "Мона Лиза" представлено как "начало кампании гражданского сопротивления с четким требованием, которое выгодно всем: социальная безопасность для устойчивых продуктов питания".

"Джоконда" на протяжении последних 20 лет неоднократно подвергалась нападениям вандалов. В 2009 году турист бросил в картину чашку чая, разбив тогда еще обычное стекло, после чего был установлен бронированный экран. В мае 2022 года 24-летний посетитель музея бросил в картину кусок кремового торта и размазал его по бронестеклу. Свой поступок он объяснил желанием привлечь внимание к "состоянию планеты".

В 1974 году, когда работа да Винчи выставлялась в Токийском национальном музее, ее обрызгали краской из баллончика, однако работу удалось восстановить. До этого в 1956 году было совершено еще два нападения: в первом случае мужчина облил ее кислотой, повредив нижнюю часть полотна, а во втором - художник из Боливии бросил в нее камень, нанеся легкий ущерб.