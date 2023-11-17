В лесном резервате "Семей Орманы" готовятся к приёму новой пожарной техники

После крупнейшего в Казахстане лесного пожара резервату "Семей Орманы" выделили 1,4 миллиарда бюджетных тенге и пообещали приобрести 133 единицы автомобильной спецтехники! По факту на эту сумму закуплено 24 пожарные машины и снаряжение для огнеборцев. В ближайшие дни "товар в целлофане" будет доставлен по адресу. А пока на страже лесного порядка служит 69 "железных коней". 25 из них, возраст которых от 33 до 55 лет, подлежат списанию. Корреспондент BaigeNews.kz по области Абай решил выяснить, как государство выполняет свои обещания, а резерват принимает новую технику.

Я и тебя посчитаю!

19 июля Государственному лесному природному резервату (ГЛПР) "Семей Орманы" торжественно вручили радиотехническое оборудование при поддержке Программы развития ООН в Казахстане. Общая сумма презента составила почти 22 млн. тенге. В него вошли автомобильные, переносные радиостанции и авто-антенны в количестве 480 единиц.

В тот торжественный день и. о. председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Данияр Тургамбаев, явившийся в преддверии профессионального дня лесника в Семей, заявил о том, что на обновление автопарка резервата области Абай из республиканского бюджета выделено более 1,4 млрд. тенге. И что на них приобретут 133 единицы автотранспорта.

"На эти средства в 2023 году планируется приобретение 51 единицы пожарной техники, 38 единиц малой пожарной техники, 44 патрульных автомобиля. Считаем, что до конца года будет произведено полное оснащение", - сообщил тогда Тургамбаев, вдохновляющая цитата которого разлетелась по казахстанским СМИ.

Как удалось поместить в эту сумму такое количество спецтехники? Простые расчёты показывают, что на эти деньги можно купить 133 новых автомобиля стоимостью лишь 10,5 млн. тенге. Под этот ценовой показатель может попасть, например, новый китайский или японский хэчбэк среднего класса. Или оснащённая оборудованием патрульная "таблетка". Но никак не габаритная пожарная спецтехника, которая стоит в разы дороже. Так, например, автоцистерна с оборудованием для тушения пожаров стоит больше ста миллионов тенге, говорят в резервате.

Что удалось приобрести на них по факту, мы узнали у руководства "Семей Орманы".

Бывший руководитель резервата Мурат Каримов проработал в этой должности всего полтора месяца, его назначили главным лесничим за две недели до первого пожара. Вскоре после этого ему назначили домашний арест и взяли под следствие. Несколько месяцев его обязанности исполняла заместитель Асемгуль Нсанбекова. И около месяца назад был назначен новый руководительский состав, во главе которого сейчас находится Кайрат Хасенов.

О том, как обновляется материально-техническая база резервата, и какие ещё изменения здесь ожидаются, рассказал его заместитель Гани Алпысчалов.

По данным замначальника, на вышеназванные 1,4 млрд. тенге уже закуплено 11 единиц габаритной пожарной техники, 14 малых пожарных комплексов и снаряжение для химбойцов. Оборудование и экипировка до конца года частями поступят в филиалы резервата.

"Пожар показал, что за последние годы состояние техники для тушения пожаров ухудшилось. В данный момент ожидаем прибытие 14 малых лесных пожарных комплексов (МЛПК) и 10 "КамАЗов" из Астаны. Сборка этих машин происходит в Казахстане. Эта часть автопарка закуплена на 1,4 млрд. тенге, выделенных нам из республиканского бюджета. Купить на них 51 автоцистерну ну никак невозможно. Посчитайте сами, только одна автоцистерна на базе "КамАЗ" стоит около ста миллионов тенге. 10 машин – это уже миллиард, прояснил ситуацию заместитель генерального директора ГУ ГЛПР "Семей Орманы" Гани Алпысчалов.- Кроме того фонд "Ак Ертис" закупил для резервата пять патрульных машин на базе "Уаз" и 4 пожарные автоцистерны на шасси "ГАЗ 33-08". Патрульные машины уже в работе. А поступления пожарных автоцистерн ждём со дня на день".

По полям, по пескам…

Один из факторов, который помешал огнеборцам ограничить распространение огня во время июньской стихии - это сложный рельеф местности. В Бородулихинском и Новошульбинском филиалах резервата реликты растут на барханах высотой в несколько метров. Огнеборцы, приехавшие из разных регионов Казахстана на подмогу для тушения пожара, запомнили, как сложно было добираться до полыхающих точек по крутым песчаным склонам. Многие машины не справлялись с полосой препятствий.

В резервате учли этот опыт и выбрали для обновления автопарка проходимую технику. 12-метровые "пожарки" на базе "КамАЗ", но с огромными автоцистернами, оказались совсем неповоротливыми. А трёхмостовые автоцистерны на базе того же автопрома с 8-метровым шасси справились с работой лучше. Правда, на их борту было всего 5 тонн воды. В то время как его габаритный товарищ способен был привезти на место пожара 8 тонн воды.

11 подобных 8-метровых пожарных автоцистерн, хорошо зарекомендовавших себя при тушении пожара, скоро поступят в филиалы. Такие машины для защиты леса будут использоваться впервые.

"12-метровые "пожарки", на которых к нам на тушение прибыли сотрудники ДЧС из других областей, показали себя с наихудшей стороны. Да, они большие, но неповоротливые, они предназначены для работы в открытой местности. А восьмиметровые трёхмостовые автоцистерны почти не отличаются от "Урала", хорошо маневрируют в лесу", - заметил Гани Коксегенулы.

Кроме того выбор лесников пал на МЛПК - малые лесные пожарные комплекты. По словам замдиректора, они необходимы в работе как воздух. Это та же самая "пожарка", только в уменьшенном размере. У неё на борту 800 литровый резервуар со специальным оборудованием для экономии воды.

"Самой главной проблемой, угрожающей нашему реликтовому сосновому бору, является высокая степень грозобойности. По этой причине у нас бывает до 27 возгораний за один день. Чтобы бороться с этими очагами нам как воздух нужны МЛПК. Это эффективный метод тушения таких начинающихся пожаров. Преимущество комплексов ещё и в том, что он пятиместный и экономичный в плане расхода воды", - поведал о характеристиках поступающей техники Алпысчалов.

По словам опытных лесников, самая проходимая техника в сложных рельефных условиях - это автоцистерны на шасси "ГАЗ-33 08" с резервуаром на 1,6 тонн воды. Большая часть автопарка состоит из машин этой марки 2010 года выпуска. Химбойцы именуют их "Барби". Также хорошими характеристиками обладают пятикубовые "Уралы".

Новое - хорошо отремонтированное старое!

На страже лесного хозяйства резервата Семей Орманы числится 69 пожарных автоцистерн. 25 из них поданы на списание. Это автомобили с 1968 по 1990-е годы выпуска. Для большинства из них невозможно найти запасные части, поэтому техника простаивает. Но несколько из них сейчас находится в рабочем состоянии. Их удалось отремонтировать благодаря ещё одной материальной помощи. Общественный фонд "Ак Ертис" совместно с акиматом области Абай закупили для лесничеств 15 автомобильных двигателей, которые распределили для ремонта действующей автотехники на базе "ЗИЛ 131", "ГАЗ 3308" и "Урал".

С поступлением новой техники часть списанных неработающих машин с автопробегом в полвека отправится в утиль и на запчасти. А вот действующие планируется передать в акиматы местных исполнительных органов, где железные кони, которым давно пора на заслуженный отдых, будут и дальше нести службу.

По словам Гани Алпысчалова, действующая техника равномерно распределена во всех филиалах, так как пожар может возникнуть на любом участке резервата, в любом лесничестве. С поступлением новых автоцистерн самые проходимые действующие машины отправят на службу в Бородулихинский и Новошульбинский филиалы, которые отличаются сложным рельефом.

Однако на местах, в лесничествах, не хотят прощаться со старой техникой, приговорённой к списанию. Говорят, что она ещё может сослужить им службу. Но при этом находятся в приятном волнении в ожидании новой техники.

Руководитель лесо-пожарной станции Букебаевского филиала ГУ ГЛПР "Семей Орманы" Танатбек Мусин, работает в лесном хозяйстве 24 года. В разговоре он так и не припомнил, чтобы за четверть века в автопарк поступала новая техника. Этот первый раз он ждёт с нетерпением и уже командировал одного водителя за новой автоцистерной.

"Сейчас у меня две пожарные машины на базе "ЗИЛ 131". Одна из них 1987 года. А недавно нас оповестили, что для нашего Букебаевского филиала выделили два спецавтомобиля - пожарную машину и малый пожарный комплекс с бочкой. Водитель выезжает в Кокшетау, где его проинструктируют и передадут новую автоцистерну", - искренне радуется очевидным изменениям в работе Танатбек Мусин.

За каждой из 69 пожарных машин закреплён один водитель и два химбойца (огнеборца). И того 207 человек, непосредственно участвующих в тушении лесных пожаров. Как уверяют в резервате, для каждого из них уже закуплены боевые комплекты одежды, каски, огнеупорные сапоги, плащи. Средства на экипировку заложены в тех же "резиновых", 1,4 млрд. бюджетных тенге.

"В эту сумму входит приобретение машин и экипировки. Такие средства индивидуальной защиты, как каски и краги уже имеются, двадцатого числа будет поставка боевых плащей, закупка форменной спецодежды произойдёт в конце ноября. Всё это бесплатно раздадут сотрудникам, - рассказал Гани Аспысчалов. - Предварительно мы сняли мерки с сотрудников. Но боевая одежда делится всего на четыре размера. Поэтому постарались заказать все четыре размера в равном количестве. Чтобы при выдаче можно было подобрать подходящий".

Мы поинтересовались, почему данная экипировка не закупалась и раньше. Ведь без такой спецодежды любой химбоец рискует своей жизнью в разы больше, чем тот же пожарный ЧС, который защищён огнеупорной спецовкой.

"Я даже не помню, когда в последний раз выдавалась такая экипировка. По крайней мере, с 2016 года закупа боевой одежды не было", - прокомментировал замруководителя резервата.

Хватит по-дедовски!

В следующем году руководство ГУ ГЛПР "Семей Орманы" планирует закупить ещё одну автоцистерну и малый пожарный комплекс на сэкономленные средства природного резервата. А уже в этом году, примерно через месяц, этот источник доходов позволит лесникам обзавестись первым дроном. Сотрудники хотят проверить его эффективность в работе наблюдения за пожарной безопасностью.

Кстати, во время сильнейших пожаров этого года житель Бородулихинского района, предприниматель Талгат Оразаев первым стал использовать этот способ для отслеживания следования стихии. Как пишут СМИ, его квадрокоптер с тепловизором позволял в те жаркие дни следить за движением огня не только днём, но и ночью. Координаты огненных локаций он скидывал огнеборцам, которые потом целенаправленно ехали к месту пожара.

"В рамках пилотного проекта есть желание купить один дрон. Аппарат хорошего качества стоит примерно 750 тысяч тенге. Рассчитываем примерно на эту сумму. Сейчас все переходят на новые технологии, и мы решили не отставать. У дрона достаточно высокая эффективность в плане наблюдения. Не пойдёт продолжать работать по дедовскому методу", - заявил Гани Алпысчаев.

В данное время точное местоположение огневых точек показывает информационная система борьбы с лесными пожарами "Firewatch". В резервате насчитывается 10 филиалов, которые состоят из 34 лесничеств. Так вот антенны-передатчики спутниковых сигналов для центрального коммутатора этот системы, который находится в Семее, расположены лишь в девяти лесничествах трёх филиалов. В остальных семи филиалах используется тот самый "дедовский метод": геоданные очагов возгорания "ловят" при помощи примитивных азимутных кругов, расположенных на пожарно-наблюдательных вышках.

Забавно, что в Батпаевском лесничестве Бородулихинкого филиала, где возник очаг крупнейшего пожара, как раз есть современная спутниковая система оповещения. Но именно в тот момент, когда началось возгорание, и пожар стал превращаться в стихию, случился перебой с электричеством. В результате системе оповещения не удалось засечь точную причину, время и местоположение пожара. Роковая случайность унесла жизни 15 человек и уничтожила 65 тысяч гектаров леса.

Вспоминая те страшные дни, Гани Коксегенович удивляется тому, что природа хоть и буйствовала, но всё же делала это с оглядкой.

"Барханистая местность, сложность подступа к месту пожара, сильнейший ветер. Всё это способствовало тому, что огонь быстро распространился. Но тут меня удивляет один факт - я впервые в жизни видел, чтобы все 10 дней ветер дул в одном направлении. Если бы он повернул, то мог задеть сёла и увеличить ущерб во много раз. Кстати, при возникновении пожара сам огонь тоже способствует возникновению сильного ветра в зоне теплового воздействия. Холодный воздух, попадая в очаг возгорания, раздувает его ещё сильнее", - заключил беседу Гани Алпысчаев интересным фактом.

Трагедия, унёсшая жизни 15-ти сотрудников резервата "Семей Орманы", произошла пять месяцев назад и показала, насколько опасной и важной является работа лесников. Поэтому вопрос технического оснащения резерватов встал во главу угла.

По последним данным министерства экологии и природных ресурсов, до конца текущего года природоохранные и лесохозяйственные учреждения будут дооснащены техникой и необходимым оборудованием на 13,4 миллиардов тенге. А в течение ближайших пяти лет финансирование на эти цели составит 68 миллиардов.

Фотоархив: Альбина Халел.