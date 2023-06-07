В Кызылординской области многие объекты строятся за счёт меценатов

Фото: акимат Кызылординской области

Как известно, Глава государства призвал предпринимателей внести свой вклад в развитие экономики страны. Предприниматели Кызылординской области принимают активное участие в благотворительных мероприятиях, благоустройстве родного края. Об этом сообщил аким области Нурлыбек Налибаев на брифинге в Службе центральных коммуникаций в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

"Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич призвал неравнодушных предпринимателей проявить патриотизм и социальную ответственность и внести свой вклад в развитие экономики страны. Местные предприниматели, меценаты прилагают все усилия для развития родного края. В частности, при спонсорской поддержке Булата Утемуратова на строительство нового терминала аэропорта "Коркыт ата" выделено 15 миллиардов тенге. В городе Кызылорда благодаря спонсорской поддержке известного предпринимателя, мецената Марата Дуйсенбаева строится центр "Анаға тағзым" стоимостью 1,5 миллиарда тенге. При поддержке нашего земляка, известного предпринимателя Аскара Аубакирова будет осуществлена реконструкция центральной площади на сумму 1,5 миллиарда тенге", - сказал глава региона.

В прошлом году в Жанакорганском районе построен современный парк отдыха стоимостью 790 миллионов тенге, а в селе имени Наги Ильясова Сырдарьинского района закончено строительство "Парк трудящихся", стоимость которого составила 450 миллионов.

Также в селе Токабай Аральского района за счет частного инвестора ведется строительство новой школы. Учебное заведение стоимостью 500 миллионов тенге будет введено в эксплуатацию в августе текущего года.

В апреле на границе региона с Туркестанской областью за счет спонсорских средств возведена въездная арка стоимостью 230 миллионов тенге.

Кроме того, будет построен новый стадион футбольной команды "Кайсар" на 7 тысяч человек.

По итогам соглашения с национальной компанией "Казгермунай" в городе Кызылорда стартует проект "Дворца школьников" современного типа, стоимость которого составляет 2,5 миллиарда тенге.

В "Год детей", объявленный главой государства, местные предприниматели выделили 1,6 миллиардов тенге на строительство 80 спортивно-игровых площадок.

С прошлого месяца при поддержке спонсоров выделены 1 миллиард 100 миллионов тенге на облицовку фасадов 50 домов областного центра современными панелями. Также спонсоры потратили 1 миллиард тенге на благоустройство дворов 20 многоэтажных жилых домов, где обновляются спортивные площадки, тротуары, столбы освещения.