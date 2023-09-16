В Кызылорде выросла детская заболеваемость желтухой и гепатитом А

Медики Кызылорды бьют тревогу. В области отмечен рост заболеваемости неонатальной желтухой и гепатитом А среди детей. Ежемесячно в регионе рождается 50-60 младенцев с неонатальной желтухой. Помимо этого сначала года было зарегистрировано 77 случаев заболеваемости гепатитом А среди несовершеннолетних. Какие могут быть последствия этих диагнозов узнавал корреспондент BaigeNews.kz.

Неонатальная желтуха у новорожденных встречается довольна часто. По словам медиков, заболевание не требует конкретного лечения. Однако заниматься самодиагностикой и самолечением тоже нельзя. Желтуха имеет свои сложности и не всем младенцам удается с легкостью преодолеть болезнь. Из-за высокой концентрации билирубина возможно осложнение в виде ядерной желтухи. В этом случае поражается мозг, последствиями могут быть глухота, умственная отсталость, паралич и даже летальный исход. Поэтому очень важно наблюдение у врачей и своевременное оказание медицинской помощи.

"На сегодняшний день рост заболеваемости в области объясняется ростом рождаемости. По медицинским данным, у доношенных детей желтуха диагностируется в 50-60 процентов, а у недоношенных детей 80 процентов. Для профилактики болезни очень важно планировать беременность. Молодые мамы должны вначале сдавать анализы на внутриутробные инфекции, своевременно вставать на медицинский учет. При патологической желтухе, мы соответственно подключаем фототерапию. В острых случаях производится переливание крови", - прокомментировала врач - неонатолог Мольдир Алмаханова.

Жительницу Аральского района Алмагуль Камысбаеву вместе с ребенком экстренно перевели в областную многопрофильную детскую больницу. В следствие тяжелых родов у малыша была кровоизлияние в мозг, также диагностирована желтуха средней тяжести. Врачам удалось вылечить неонатальную желтуху, сейчас мама и малыш чувствуют себя хорошо.

"Роды были с осложнениями. Сейчас мой ребенок чувствует себя хорошо, желтуха тоже прошла. Готовимся к выписке", - говорит молодая мама.

Гепатит А в отличие от неонатальной желтухи патологическое заболевание, в области отмечен рост этой заболеваемости. Сначала года зарегистрировано 77 случаев, это на 12 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как показывает статистика, 64 процента заболевших дети до 14 лет. Эффективным методам профилактики, как сообщают медики, является вакцинация.

"С 2011 года в области иммунизация против вирусного гепатита А проводится в обязательном порядке. Вакцинация проводится бесплатно. Мы хотим напомнить родителям о необходимости получения прививки против вирусного гепатита. Для этого необходимо обратиться в поликлинику по месту проживания", - отметила руководитель отдела департамента санитарно-эпидемиологического контроля Кызылординской области Алия Идрисова.

Также очень важно соблюдать элементарные правила гигиены. Родителям нужно приучать детей частому мытью тук. Нельзя употреблять сырую воду и немытые фрукты. При этой болезни опасно заниматься самолечением, при первых же симптомах необходимо обратиться за медицинской помощью.