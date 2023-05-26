В Кызылорде врачи выходили новорожденного весом 900 грамм

28 марта у 22-летней жительницы Кызылорды Молдир Жубаниязовой родился ребенок весом 900 гр, ростом 30 см. Ребёнок родился недоношенным и нуждался в особом уходе, качественном лечении и долгосрочном наблюдении врачей.

"Специалисты отделения реанимации и реанимации младенцев сделали все возможное, чтобы спасти жизнь ребенка. Благодаря исключительной заботе, квалифицированным профессионалам, высокотехнологичному оборудованию, малыша перевели в отделение детской патологии на 27 дней. Чере 2 месяца после рождения, на 58-й день, малыш достиг веса в 2 кг и был выписан домой вместе с мамой", - говорится в сообщении перинатального центра.