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Сегодня, 03:21
145
145Фото: перинатальный центр Кызылординской области
В Кызылорде врачи выходили новорожденного весом 900 грамм
Мальчик родился в областном перинатальном центре Кызылорды. Медики выхаживали его почти два месяца, 25 мая малыша с мамой выписали домой, передаёт BaigeNews.kz.
28 марта у 22-летней жительницы Кызылорды Молдир Жубаниязовой родился ребенок весом 900 гр, ростом 30 см. Ребёнок родился недоношенным и нуждался в особом уходе, качественном лечении и долгосрочном наблюдении врачей.
"Специалисты отделения реанимации и реанимации младенцев сделали все возможное, чтобы спасти жизнь ребенка. Благодаря исключительной заботе, квалифицированным профессионалам, высокотехнологичному оборудованию, малыша перевели в отделение детской патологии на 27 дней. Чере 2 месяца после рождения, на 58-й день, малыш достиг веса в 2 кг и был выписан домой вместе с мамой", - говорится в сообщении перинатального центра.
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