В Кызылорде откроется школа искусственного интеллекта

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Организационные вопросы открытия Корейской школы искусственного интеллекта в Кызылорде обсудили в Сеуле, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Новое учебное заведение при университете имени Коркыт Ата примет первых студентов этой осенью и будет готовить специалистов по кибербезопасности, компьютерным наукам и искусственному интеллекту. Школа – это филиал Сеульского университета науки и технологий.

В вузе побывала делегация Кызылординской области. Министр науки и высшего образования Нурбек Саясат участвовал во встрече с руководством университета в онлайн-режиме. Он сообщил, что Правительство Казахстана окажет поддержку работе филиала Сеульского вуза.