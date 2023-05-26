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kzvesti.kz Сегодня, 06:36
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Сегодня, 06:36
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Фото: kzvesti.kz

В Кызылорде откроется школа искусственного интеллекта

Организационные вопросы открытия Корейской школы искусственного интеллекта в Кызылорде обсудили в Сеуле, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Новое учебное заведение при университете имени Коркыт Ата примет первых студентов этой осенью и будет готовить специалистов по кибербезопасности, компьютерным наукам и искусственному интеллекту. Школа – это филиал Сеульского университета науки и технологий.

В вузе побывала делегация Кызылординской области. Министр науки и высшего образования Нурбек Саясат участвовал во встрече с руководством университета в онлайн-режиме. Он сообщил, что Правительство Казахстана окажет поддержку работе филиала Сеульского вуза.

"На следующем этапе мы планируем по программе развития Кызылординской области построить кампус и технопарк Сеульского университета науки и технологий. По поводу предоставления грантов студентам. 50% грантов местные власти думают взять на себя, 50%  наше Министерство высшего образования и науки. Предварительная договоренность об этом есть", - сказал председатель маслихата Кызылординской области Наурызбай Байкадамов.

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Сегодня, 06:36
191
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