В Кыргызстане завершились учения ОДКБ "Нерушимое братство-2023"

В совместных учениях Коллективных миротворческих сил ОДКБ приняли участие военнослужащие десантно-штурмовых войск и сил воздушной обороны ВС Казахстана, передает BaigeNews.kz со ссылкой на министерство обороны РК.

Учения состоялись на базе учебно-тренировочного центра "Эдельвейс" МО Кыргызстана. Они направлены на повышение слаженности национальных контингентов при подготовке и ведении операции по поддержанию мира Коллективными миротворческими силами ОДКБ в ЦА.

За активной фазой учений наблюдали министр обороны Кыргызстана генерал-лейтенант Бактыбек Бекболотов, министр обороны Таджикистана Шерали Мирзо, Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, командующий Десантно-штурмовыми войсками Казахстана генерал-майор Алмаз Джумакеев, представители Секретариата и Объединенного штаба ОДКБ, военно-дипломатического корпуса и международных региональных организаций.

На учении были отработаны тактические эпизоды переброски воинских контингентов различными способами в назначенные районы, формирования колонн и совершения марша на автомобильной и бронетанковой технике, организации охранения, ведения разведки маршрута движения, разминирования самодельных взрывных устройств, блокирования и уничтожения незаконных вооруженных формирований.

Организованы практические действия по несению службы на контрольно-пропускных пунктах, досмотру транспортных средств, патрулированию местности. Отработаны вопросы по охране важных объектов инфраструктуры, сопровождению колонн с гуманитарной помощью и оказанию первой помощи беженцам.