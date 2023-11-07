В Курчатове представили нового акима

В Курчатове состоялось совещание с общественностью города, где аким области Абай представил нового градоначальника, выбранного жителями в результате проведенных выборов, передает BaigeNews.kz.

Согласно Закона "О выборах" Республики Казахстан, и на основании итогов выборов территориальной избирательной комиссии города Курчатов, акимом города был избран Абдралиев Болат Тансыкбаевич.

Болат Абдралиев начал свою трудовую деятельность машинистом, в разные годы работал диспетчером, заместителем начальника цеха и руководителем ряда предприятий. Затем был руководителем управления активов центрального аппарата партии "Нұр Отан", возглавлял Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Абай.

"За короткий период времени Болат Тансыкбаевич внес свой вклад в социально-экономическое развитие города. У Курчатова большие перспективы. Его научный потенциал по достоинству отмечен Главой государства. Мы совместно будем работать над тем, чтобы город развивался и становился комфортнее для проживания горожан", - сказал глава региона, выступая на совещании.

На совещании глава области пожелал новому акиму Курчатова успехов в работе и призвал к результативному сотрудничеству.