В КТЖ заявили, что поезда ходят в штатном режиме

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В "Казахстан Темир Жолы" заявили, что работают в штатном режиме, несмотря на непогоду на севере и в центре страны, передаёт BaigeNews.kz.

Когда в стране автомобильные трассы закрыли по 15 направлениям, передвигаться между населёнными пунктами было возможно только железнодорожным транспортом. Все структурные подразделения железнодорожников обеспечивали безопасную перевозку грузов и пассажиров в сложных условиях снегопада, метели и сильного ветра.

"Из-за непогоды АО "Пассажирские перевозки" организовало вывоз людей, оказавшихся в снежном плену. Свыше 40 человек, среди которых женщины и люди преклонного возраста, доставлены поездами со станции Ерейментау до столицы. Также приняты оперативные меры по прицепке дополнительных вагонов к поездам, курсирующим из столицы в направлении Семея, Шымкента, Туркестана и Петропавловска", — говорится в сообщении.

Для беспрепятственного движения поездов круглосуточно ведётся работа по очистке железнодорожных путей от снега. Мобилизованы все ресурсы инфраструктуры, направленные на снегоборьбу. На территориях Кокшетауского, Костанайского, Павлодарского, Карагандинского и Актобинского отделений магистральной сети ведутся непрерывные работы по расчистке железнодорожного полотна от снега. За минувшие сутки с помощью специальной снегоочистительной техники очищено свыше 430 километров железнодорожного полотна.