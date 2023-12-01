В КТЖ потребовали у бизнесмена построить им железнодорожный путь
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В Павлодарской области должностные лица АО "НК "КТЖ" мешали бизнесмену устроить подъездные пути, а позже потребовали у него за свой счёт построить дополнительный железнодорожный путь для нужд национального перевозчика, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.
Сообщается, в Экибастузе бизнесмен реализует два инвестиционных проекта на сумму более двух миллиардов тенге. Для их развития ему требовалось устроить подъездной путь.
"Но отдельные должностные лица АО "НК "КТЖ" и его филиалов не согласовывали разрешение инвестору на строительство, а в октябре 2023 года и вовсе выдали технические условия с требованием от малого бизнеса построить за счёт собственных средств дополнительный железнодорожный путь для нужд национального перевозчика", - сообщили в прокуратуре.
Отмечается, при схожей ситуации трём предпринимателям в КТЖ объяснили, что технические условия на примыкание подъездного пути не требуются. И ответы им подписывал тот же человек.
Прокуроры добились того, чтобы нацкомпания устранила надуманные административные барьеры и отозвала выставленные ранее требования перед бизнесменом.
"По акту прокуратуры руководством правления АО "НК "КТЖ" рассматривается степень виновности и вид ответственности должностных лиц, допустивших двойные стандарты при получении технических условий", - сообщили в прокуратуре.
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