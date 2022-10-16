В Костанайской области закупили 268 ампул препарата для химической кастрации

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На это из бюджета ушло 1,1 млн тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ИА “ТоболИнфо”



Химическая кастрация проводится на основании вступившего в силу решения суда в целях предупреждения состояния декомпенсации у лиц, страдающих расстройством сексуального предпочтения.

Эта принудительная мера применяется в отношении лиц старше 18 лет, совершивших уголовное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних, отбывающих наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

Согласно информации, размещенной на сайте госзакупок, в этом году управление здравоохранения объявляло конкурс по 11 лотам на сумму от 47 402 тенге до 119 484 тенге. На эти средства должны закупить от 9 до 25 ампул антиандрогенного препарата для одного осужденного. Инъекции вводят по графику. Общая сумма, которую в этом году выделили на химкастрацию - 1,1 млн тенге.

Напомним, что закон о принудительной химической кастрации педофилов вступил в силу в Казахстане с 1 января 2018 года.