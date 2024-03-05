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В Костанайской области отремонтируют дороги спустя 40 лет

Сегодня, 13:45
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baigenews.kz Сегодня, 13:45
Сегодня, 13:45
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Фото: baigenews.kz

Ремонт участка республиканской дороги возобновят в Костанайской области спустя 40 лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

По информации "КазАвтоЖол", общая протяженность автодорог республиканского значения в Костанайской области составляет 1534 километра. Из них 82% находятся в удовлетворительном состоянии.

"На некоторых участках ремонтные работы не проводились уже на протяжении 40 лет. Эта проблема известна и обсуждается очень давно как жителями области, так и дорожными службами.

В связи с этим, в области планируется провести масштабный комплекс мероприятий по ремонту республиканских автодорог", - говорится в сообщении.

В этом году запланированы работы по среднему ремонту 187 километров на 6 автодорогах Костанайской области.

"Предусматривается восстановление дорожного покрытия с применением современных технологий и материалов, что позволит создать качественные и безопасные дорожные условия для всех участников дорожного движения. Важно отметить, что участки дорог Р-63 "Денисовка-Тарвиченко-Аршалы-Комаровка" және Р-36 "Костанай-Аулиеколь-Сурган" начали ремонтировать в 2023 году", - отметили в компании.

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