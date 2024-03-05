В Костанайской области отремонтируют дороги спустя 40 лет

Ремонт участка республиканской дороги возобновят в Костанайской области спустя 40 лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

По информации "КазАвтоЖол", общая протяженность автодорог республиканского значения в Костанайской области составляет 1534 километра. Из них 82% находятся в удовлетворительном состоянии.

"На некоторых участках ремонтные работы не проводились уже на протяжении 40 лет. Эта проблема известна и обсуждается очень давно как жителями области, так и дорожными службами.

В связи с этим, в области планируется провести масштабный комплекс мероприятий по ремонту республиканских автодорог", - говорится в сообщении.