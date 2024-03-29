В Костанайской и Актюбинской областях продолжают эвакуировать жителей из паводковых зон

В ряде областей Казахстана продолжается эвакуация граждан в безопасные места из паводковых зон, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"В Аркалыке, Амангельдинском и Джанкельдинском районах Костанайской области проводится эвакуация населения по воздушному маршу, с использованием плавательных средств, а также на автотранспортах высокой проходимости", - говорится в сообщении.

Из подтопленных территорий спасены 575 человек, из них 180 детей. Развернут оперативный штаб.