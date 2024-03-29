В Костанайской и Актюбинской областях продолжают эвакуировать жителей из паводковых зон
Сегодня, 17:05
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Сегодня, 17:05Сегодня, 17:05
43Фото: gov.kz
В ряде областей Казахстана продолжается эвакуация граждан в безопасные места из паводковых зон, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
"В Аркалыке, Амангельдинском и Джанкельдинском районах Костанайской области проводится эвакуация населения по воздушному маршу, с использованием плавательных средств, а также на автотранспортах высокой проходимости", - говорится в сообщении.
Из подтопленных территорий спасены 575 человек, из них 180 детей. Развернут оперативный штаб.
"В с.Кемерши Актюбинской области из подтопленных частных жилых домов в временные пункты размещения эвакуированы 117 человек, из них 72 ребенка. В настоящее время ведутся берегоукрепительные работы", - сообщили в МЧС.