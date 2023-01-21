В Костанае скончался трёхлетний малыш, впавший в кому после операции

Фото: smotrim.ru

Умер трёхлетний Амир, который больше месяца был в коме после плановой операции в Костанае, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщил главврач детской областной больницы Нурлан Ержанов, мальчик скончался сегодня утром.

"Очень жаль, что мы оказались бессильны, — сказал Нурлан Ержанов в интервью газете "Костанайские новости".

Напомним, ранее врачи говорили, что малыш впал в кому в результате реакции на наркоз, введенный во время плановой операции. Родители мальчика обратились с жалобой в управление здравоохранения и прокуратуру.

Как выяснилось, пострадали ещё четыре маленьких пациента. Всех пятерых прооперировали с применением анестезии. После этого у детей поднялась высокая температура, кто-то не мог самостоятельно сидеть, была потеряна координация движений.

Специальная комиссия разбирается в обстоятельствах случившегося.