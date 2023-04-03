В Костанае построят новый завод по производству автомобилей Kia

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Касым-Жомарт Токаев принял в Акорде председателя совета директоров АО "Группа компаний Allur" Андрея Лаврентьева, передаёт BaigeNews.kz. Глава государства был проинформирован о работе компании по развитию машиностроения, повышению компетенций инженерных кадров и привлечению иностранных инвестиций.

Президенту сообщили о действующих производствах, на которых сегодня трудятся более шести тысяч казахстанцев, и о перспективных проектах. В Костанае начнется строительство нового завода по производству автомобилей Kia совместно с южнокорейским производителем Kia Corporation.