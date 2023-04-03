  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • В Костанае построят новый завод по производству автомобилей Kia
rbk.ru Сегодня, 17:10
291
Сегодня, 17:10
291
Фото: rbk.ru

В Костанае построят новый завод по производству автомобилей Kia

Касым-Жомарт Токаев принял в Акорде председателя совета директоров АО "Группа компаний Allur" Андрея Лаврентьева, передаёт BaigeNews.kz. Глава государства был проинформирован о работе компании по развитию машиностроения, повышению компетенций инженерных кадров и привлечению иностранных инвестиций.

Президенту сообщили о действующих производствах, на которых сегодня трудятся более шести тысяч казахстанцев, и о перспективных проектах. В Костанае начнется строительство нового завода по производству автомобилей Kia совместно с южнокорейским производителем Kia Corporation.

"Андрей Лаврентьев отдельно сообщил о работе в сфере образования. Компанией в Костанайском колледже автомобильного транспорта открыто обучение техническим специальностям на государственном языке, ведется работа с учебными заведениями по дуальному образованию студентов, создана Высшая инженерная школа Allur. Глава государства подчеркнул важность развития отечественного машиностроения, а также актуальность повышения квалификации местных инженерно-технических специалистов", - говорится в сообщении Акорды. 

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 17:10
291
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх