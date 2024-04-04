В Костанае начали демонтировать расположенный на тротуаре рынок

Около ста торгующих костанайцев вынуждены были покинуть свои наработанные места из-за решения местных властей освободить территорию для пешеходов, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Демонтировать павильоны начали 2 апреля. Ранее власти Костаная предупредили предпринимателей, торгующих по ул. Победы в районе Центрального рынка, о реконструкции тротуара и потребовали уйти с незаконно занимаемой территории. Как пояснял корреспонденту BaigeNews.kz руководитель отдела земельных отношений Марат Темирбаев, причина – в участившихся жалобах горожан на то, что они вынуждены ходить по проезжей части из-за торговых рядов.

Но работники рынка не согласились и просили разрешить сдвинуть на несколько метров ряды.

"Из нас сделали каких-то захватчиков! Этот рынок существует уже более 20 лет и все это время акимату города мы не мешали, исправно платили аренду. Теперь вдруг говорят, что на нас жалуются пешеходы, что им негде ходить. Мы были на приеме у акима Костаная, предлагали самостоятельно сдвинуть ряды вглубь, чтобы было больше места. Мы даже готовы были заплатить за все работы из своего кармана, но нас не послушали", - говорит глава инициативной группы работников рынка Альфия Сарсенова.

У предпринимательницы на рынке было четыре павильона, в свое время она потратила на их приобретение 3,5 млн тенге. Вчера женщина была вынуждена самостоятельно разобрать прилавки, чтобы сохранить хотя бы стройматериал. Потратила на это десятки тысяч тенге, заплатив за услуги грузчиков, разбор, транспорт.

"Все у нас спрашивают: вам хотя бы компенсацию какую-то дадут? Никто не помогает. Вот власти сказали, что мы можем идти на крытый рынок на окраине города, якобы, там нам предоставят места и готовы пойти навстречу по арендной плате. Но я там вчера была. Это абсолютно непроходимое место, покупателей нет. Смысл идти туда и торговать?", - возмущается Альфия Сарсенова.

Женщина говорит, что теперь уже бывшие работники рынка находятся в подавленном настроении. "Пустили людей по миру", утверждают они. Часть торговцев перешла работать вглубь рынка, часть пока решает, чем им заняться дальше.

"Мне пришлось снова потратиться и купить маленький двухметровый павильон за 1 млн тенге. Буду торговать на рынке рядом, но что из этого выйдет, не знаю. Я, как и все мои коллеги, потеряла своих клиентов, наработанное годами место. Чем мы помешали властям, до сих пор не пойму. Ведь мы исправно платили налоги. Среди торговцев ходят версии, что наши ряды убрали не из-за того, что расположены на тротуаре, а потому, что хотят раскрутить рынок на окраине Костаная и отправить нас туда. Либо пройдет немного времени и на этом месте снова появятся павильоны, ведь там такое лакомое место", - говорит женщина.

По информации отдела предпринимательства, демонтировано уже около 90 торговых павильонов. С наступлением тепла власти планируют начать ремонт улицы с устройством нового тротуара. Менять свое решение чиновники не собираются.

"Мы уже продлевали аренду земельных участков на этой территории. Она истекла в сентябре 2023 года. Летом прошлого года присылали предпринимателям уведомления, они знали, что скоро павильоны демонтируют. Пошли на встречу и разрешили торговать о 1 апреля этого года, так как зимой все равно не могли делать реконструкцию тротуара. Дальше тянуть не имеет смысла, работы на улице Победы уж запланированы", - пояснял руководитель отдела земельных отношений Марат Темирбаев.

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