В Костанае мужчина снял посуточно две квартиры и обокрал их, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на tobolinfo.kz.

У арендодателя есть видео, удостоверение этого человека, но полиция уже две недели не может его найти.

Историю рассказала потерпевшая - индивидуальный предприниматель Ольга Новинкина, которая пять лет занимается сдачей квартир в Костанае.

Как отмечает Ольга, клиент сначала снял одну квартиру, каждый день продлял аренду и исправно вносил оплату. Затем сказал, что к нему приезжают родственники и ему нужна ещё одна квартира. Так случилось, что у агентства было свободное жильё в том же доме, только на другом этаже. Обе были в отличном состоянии, с ремонтом, новой мебелью и техникой.

"Он снял одну квартиру на пять суток, вторую — на двое. Каждый день перечислял за них оплату. Когда собрался уезжать, попросил меня принять квартиры 21 октября к 13:00. Я пришла, открыла дверь, жильё было полностью пустым. Он вынес всё: мебель, технику, шторы! Даже газовую плиту вырвал, кондиционеры с трубками и с той частью, что висит на улице. Во второй квартире картина была такая же. Ущерб порядка четырёх миллионов тенге. Я начала звонить этому Жанибеку, у него телефон был включён, но он мне не ответил. И на сообщения тоже", - рассказала Ольга.

Ольга написала заявление в полицию, предоставила запись с камеры видеонаблюдения, где клиент подписывает договор и получает ключи, предъявила его удостоверение личности.

"Во дворе у нас тоже стоят камеры видеонаблюдения, их просмотрели и обнаружили одну из машин, на которой вывозили мебель. Этого человека нашли, он вернул часть мебели. Он купил её у нашего квартиросъёмщика, его грузчик даже записал видео, когда Исаков показывал ему квартиру и говорил, что можно забрать. Этот человек придумал историю о том, что из двух квартир будут делать одну, поэтому продают мебель. И таким образом всё сбыл. Как мы потом выяснили, соседи у него тоже спрашивали, почему выносят мебель. Им он сказал, что квартиру продали", - рассказала Ольга.

Индивидуальному предпринимателю предстоит полностью восстанавливать квартиры. Та мебель, которую ей вернули, уже непригодна для использования.

В департаменте полиции Костанайской области сообщили, что по данному факту начато досудебное расследование по статье 188 УК РК "Кража, совершённая в крупном размере". Ведётся поиск подозреваемого.