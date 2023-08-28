В Костанае грибники обнаружили тело девушки
Сегодня, 04:52
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Сегодня, 04:52Сегодня, 04:52
161Фото: pixabay.com
Информацию о происшествии подтвердили в пресс-службе ДП Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на alau.kz.
Видео распространяют жители Костанайской области через соцсети и мессенджеры.
"Увидели случайно. Вот машина её стоит. На переднем сидении детское кресло", - говорит голос за кадром.
27 августа в 17.00 в 5 км от села Архиповка грибники обнаружили девушку, которая по предварительной версии, покончила жизнь самоубийством.
В настоящее время полиция по данному факту начала досудебное расследование, предусмотренное статьёй "Доведение до самоубийства".
Проводятся следственные действия, назначены экспертизы.
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