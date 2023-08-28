В Костанае грибники обнаружили тело девушки

Информацию о происшествии подтвердили в пресс-службе ДП Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на alau.kz.

Видео распространяют жители Костанайской области через соцсети и мессенджеры.

"Увидели случайно. Вот машина её стоит. На переднем сидении детское кресло", - говорит голос за кадром.

27 августа в 17.00 в 5 км от села Архиповка грибники обнаружили девушку, которая по предварительной версии, покончила жизнь самоубийством.

В настоящее время полиция по данному факту начала досудебное расследование, предусмотренное статьёй "Доведение до самоубийства".

Проводятся следственные действия, назначены экспертизы.