  • 28 Августа, 06:00
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В Костанае грибники обнаружили тело девушки

Сегодня, 04:52
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 04:52
Сегодня, 04:52
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Фото: pixabay.com

Информацию о происшествии подтвердили в пресс-службе ДП Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на alau.kz.

Видео распространяют жители Костанайской области через соцсети и мессенджеры.

"Увидели случайно. Вот машина её стоит. На переднем сидении детское кресло", - говорит голос за кадром.

27 августа в 17.00 в 5 км от села Архиповка грибники обнаружили девушку, которая по предварительной версии, покончила жизнь самоубийством.

В настоящее время полиция по данному факту начала досудебное расследование, предусмотренное статьёй "Доведение до самоубийства".

Проводятся следственные действия, назначены экспертизы.

 
 

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