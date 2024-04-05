В Костанае готовятся встретить большую воду со стороны реки Тобол

Из-за увеличения сброса с водохранилищ уровень реки Тобол может резко подняться и подтопить близлежащие территории областного центра, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Костанайские власти экстренно готовятся к розливу Тобола. Все основные силы сейчас брошены в район Колесных рядов – старую часть города, где вдоль реки располагаются частные жилые дома. Всего в предупреждении возможной чрезвычайной ситуации задействовано более 2000 человек.

74-летняя пенсионерка Тамара Антихович живет на Колесных рядах с 2004 года. Говорит, что эту улицу периодически весной подтапливает, но такой масштабной подготовки к паводку не припомнит.

"Вчера у меня во дворе работали солдаты, носили мешки с песком, делали заграждение для воды на заднем дворе. Я тогда подумала, если так готовятся, то ситуация серьезная. Приходили представители акимата, предупреждали о возможной эвакуации. Быстро побросала в пакеты документы, спала одетая, обувь рядом. А сегодня снова пришли волонтеры, поднимают заграждение для воды еще выше", - рассказывает Тамара Антихович.

В городе объявлен сбор волонтеров для помощи населению. 70-летний плотник Анатолий Пак среди тех, кто вызвался помогать.

"Нам обозначили фронт работы: надо наполнять мешки песком и носить на задние дворы. Там поднимаем заграждение, если Тобол выйдет из берегов, чтобы не так сильно топило людей. Конечно, помогать нужно, вместе, я думаю, справимся с этим паводком", - говорит Анатолий Пак.

В зону возможного подтопления со стороны Тобола попадают около 90 домов, теннисный центр и крупный торговый центр. Из-за увеличения сброса с водохранилищ уровень реки Тобол постоянно поднимается. Чтобы облегчить прохождение водной массы и льда, оперативный штаб принял беспрецедентное решение: разобрать часть пешеходного моста через реку. 70 метров моста уже убрали, а железные ограждения с обеих сторон и опоры освещения демонтировали. Рядом дежурит спецтехника и экскаватор на случай, если затор льда в районе моста все же произойдет. В районе Гагаринской плотины также расчистили 15 метров земляного вала, чтобы облегчить прохождение мощного потока воды. Но как будет развиваться ситуация, никто не может предсказать.

"Это уже не зависящие от нас причины. Если с России сейчас будут сбрасывать воду, плюс с полей вода идет, понятно, что могут быть проблемы. Сегодня Верхнетобольское водохранилище уже полное, Каратомарское наполняется. Оттуда вода по каскаду идет на Костанай. Есть опасение, что вода подойдет к домам "Колесного ряда" и садоводческим обществам. Сегодня полиция с сотрудниками ЧС совместно обходит жителей садоводческих обществ. Будем эвакуировать людей оттуда. Места для эвакуации подготовлены, питание организовано, автобусы есть", - сообщил корреспонденту BaigeNews.kz аким Костаная Марат Жундубаев.

Глава города также рассказал, что в пойме реки Тобол выставлены круглосуточные дежурные посты, которые наблюдают за уровнем воды. И отметил, что сейчас основная задача – минимизировать риски подтопления, связанные именно с разливом Тобола и предотвратить гибель людей. А пик паводка, который шел со стороны степей, в городе, по оценке акима, уже пройден.

"Противопаводковые мероприятия мы начали с января, активно вывозили снег с жилых массивов. И я считаю, что это дало хороший эффект. Только в районе "Костанай-2", который традиционно страдает от талых и грунтовых вод, мы вывезли 32 тысячи кубометров снега в рамках специально организованных субботников. Плюс коммунальщики вывезли 124 тысячи кубов. Если пересчитать этот объем на грузовые машины, то было сделано порядка 12-13 тысяч рейсов", - отметил Марат Жундубаев.

По словам акима, в районе Костанай-2 из 220 подтопленных домов, воду постоянно откачивают в двадцати. Там прибывают грунтовые воды из погребов, развернут штаб.

"Что касается остальных пяти подтапливаемых участков города, сегодня можно констатировать, что пик паводка мы прошли неплохо. В СО "Текстильщик" проблем особых не было, воду мы оттуда перенаправили, в жилом массиве Дружба на спад она пошла. Можно говорить, что ситуация стабилизировалась. Но высокая опасность идет именно с реки Тобол", - предупреждает Жундубаев.

В Тобол-Торгайской бассейновой инспекции подтвердили: 10 из 12 водохранилищ региона заполнены на 100 процентов. Практически заполнено крупное Верхнетобольское водохранилище. На втором – Каратомарском – по состоянию на 12 часов 5 апреля этот показатель составляет 74 процента и поднимать уровень выше 80 процентов специалисты не рекомендуют. Чтобы не допустить повреждения гидротехнических сооружений, принято решение увеличить сброс воды с Каратомар до 500 кубометров в секунду, хотя сутки назад сброс составлял 100 кубометров в секунду. Вода с Каратомарского водохранилища по каскаду идет на Костанай.

"Как мы видим, ситуация не однозначная, земля осенью промерзла из-за обильных осадков и резких понижений температур. Вода попросту весной не смогла уйти в землю, и пошла поверху. Риск подтопления населенных пунктов, жилых массивов, дачных обществ, зон отдых, которые расположены в пойме Тобола, есть", - отметил руководитель отдела госконтроля Тобол-Торгайской инспекции Серик Мукашев.

Весенний прогноз от РГП "Казгидромет" обещал: воды в Каратомарское и Верхнетобольское водохранилища придет в три раза больше той, что была в прошлом году – 693 млн кубометров. Но специалисты не исключают, что этот показатель может достичь миллиарда кубических метров. Основной объем – именно степные талые воды. А сброс с российских водохранилищ, по мнению Мукашева, не столь критичен.

11 гидротехнических сооружений, расположенных в Тобол-Торгайском бассейне, находятся в неудовлетворительном состоянии. Два крупных водохранилища региона – Верхнетобольское и Каратомарское - построены в 60-70 годы.

"В прошлом году они прошли полное обследование. Каратомары находятся в удовлетворительном состоянии, Верхнетобольское, согласно справке, в неудовлетворительном состоянии. Частично есть мелкие трещины в одном участке. Но угрозы по прорыву они не представляют", - заключил Мукашев.

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